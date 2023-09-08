本屆U18至今保有不敗之身的中華隊，8日晚間碰上荷蘭隊，只要贏球就能提前鎖定冠軍戰門票，靠著先發投手林維恩5局僅被敲1支安打、無失分，攜手陳睦衡、林鉑濬，以6比0勝出，自預賽起奪下7連勝，複賽戰績4勝0敗，也粉碎美國隊連霸夢，攜手日本隊晉級週日冠軍戰。

中華隊此役推出左投林維恩先發，開局就連續抓下13個出局數，直到5局上1出局後三壘手王念好守備失誤才有首位跑者上壘，然後又被下棒打者敲安，但他先用三振抓下第2個出局數，又讓打者敲出二壘後方飛球出局，化解一、二壘有人的失分危機。

前3局中華隊僅靠2次四壞球保送及1次觸身球保送上壘，4局下由首棒打者柯敬賢安打帶起攻勢，「台灣隊長」王念好獲得四壞保送、林佳緯短打點成內野安打，中華隊無人出局攻佔滿壘，靠著李勛傑內野滾地球先馳得點。

5局下中華隊攻勢再起，趁著荷蘭隊投手群控球不穩之際，靠6次保送就攻下3分，首棒打者黃天賜挨觸身球後靠隊友短打上到二壘，邱鑫則獲四壞球保送，2出局後王念好、林佳緯、李勛傑、張趙紘都靠選球上壘，胡孟智敲安再添1分，中華隊單局攻下4分奠定勝基。

中華隊先發投手林維恩用54球投5局，投出5K、沒有保送，接手的陳睦衡、林鉑濬各投1局，同樣沒讓荷蘭打者攻下任何分數，3投聯手完封。而在中華隊奪下這1勝後，也確定美國隊連霸夢碎，最多僅能爭季軍。