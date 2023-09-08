台北市中山區大直街94巷3弄口建案「基泰大直」因施工未做大底，昨（7日）晚間工地坍塌、鄰房傾斜，隔壁大樓甚至承受不住壓力下沉1樓並秒變地下室，場景駭人。臉書暱稱「黑心律師」的楊姓律師對此發文表示，受災住戶可控告建案負責人、建築師、結構技師等人《刑法》毀損建築物等罪，也可向這些人提告求償，並將台北巿政府列為共同被告。

黑心律師表示，針對大直街建築工地損鄰重大意外事件，後續衍生的法律問題很多，除了「傾斜下沉那棟民宅」必須拆掉重蓋，「基泰自己正在蓋的那棟」必定也有傾斜下沉，這部分也須拆掉重蓋，即使在建築法令免拆範圍內，若不拆掉重蓋，也沒人敢買。另，他指出「上述二棟鄰近的每棟及下下棟民宅」必定有不同程度的傾斜下沉，很可能須再拆重蓋，即使於建築法令免拆範圍內，也會有巨額損害賠償。

黑心律師建議，住戶們未來可以對「基泰建設股份有限公司」提起民事訴訟，並請求損害賠償，該公司雖然是上巿公司，但不知現在的資產負債剩多少？只賠1棟當然夠，但從上述推論可知不只要賠1棟。

他也說，因此受災住戶未來不僅要告「基泰建設股份有限公司」，也應將該建案「負責人、建築師、結構技師…等人」列為共同被告，但本案已陳情多次，表示政府同有過失，意即可將「台北巿政府」列為共同被告，這樣比較確定夠賠。

黑心律師進一步指出，住戶們也可以對該建案的「負責人、建築師、結構技師…等人」提起「刑法第353條毀損建築物罪及第354條毀損罪」的刑事告訴。雖然上述罪名僅罰「故意」不罰「過失」，但本案已陳情多次，他們早已「明知」民宅已有怪聲及裂痕，卻仍無其他他作為，仍繼續挖、繼續蓋，「容忍」民宅繼續出現更多怪聲及裂痕，所以有毀損建築物的「未必故意」，仍可能構成上述罪名。

黑心律師最後也強調，本案仍涉及建築法令，不過這方面則先不討論。