台北市結構工程工業技師公會理事長徐茂卿表示，截至今(8)日下午3時許，已對塌陷工地現場回填約1600立方公尺的混泥土，盼能在周日(10日)前將現場填平，把災害影響降到最低。(黃敬文攝)

台北市中山區大直街巷內建案進行都更，不料造成附近房屋傾斜，其中有一棟屋子更是發生嚴重傾斜，使得整個一樓陷入地底；台北市結構工程工業技師公會理事長徐茂卿表示，截至今(8)日下午3時許，已對塌陷工地現場回填約1600立方公尺的混泥土，盼能在周日(10日)前將現場填平，把災害影響降到最低。

徐茂卿表示，從今早8時至下午3時，8小時約莫回填1000立方公尺，再加上昨天的量達1600立方公尺，若依這樣的速度繼續作業，有機會在明天回填至一半的份量。

他說，目前事發工地的地下室開挖深度約12公尺，明早有機會回填至一半，希望能趕在週日(10)填平，讓基地周邊的民宅達到土壓平衡，把災害降到最低。

徐茂卿指出，今早技師公會的成員便分頭檢查工地周邊的房子，包含外僑學校道明部分行政大樓跟操場都有做勘查，初步結果發現緊鄰工地的地區下陷最嚴重，其他部分雖然有裂損狀況，但在可接受的範圍。

他強調，若工地的大坑還在，對周邊的危害的風險越大，若能在周日前填平，災情便不容易擴大，但接下來仍要密切關注周邊受影響的民宅遭受影響的程度，分別監測傾斜程度是否在容許值內、傾斜程度是否加劇、受影響的民宅是否出現龜裂與毀損的狀況，將綜合這三項要點判定建築是否安全。