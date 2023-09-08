內政部舉辦2023年防制「人口販運國際工作坊」，7日順利結束，會中來自美國、韓國、英國、比利時、印尼、日本、越南等7國官方、學者專家及民間組織代表，針對疫情後人口販運新興樣態及趨勢、人口販運與詐騙現況、脆弱群體之防制策略，以及外籍學生人口販運風險等4項議題，進行充分的交流及會談，有助於各國提升打擊力。

移民署署長鐘景琨指出，此次工作坊擺脫疫情陰影，迎來許多國外學者專家、官方代表來台參加，重新恢復有溫度的面對面交流，更由長期關注人口販運工作的重要人士，包含監察委員兼國家人權委員會委員紀惠容、行政院防制人口販運及消除種族歧視協調會報委員翁燕菁、李凱莉及林盈君，分別擔任相關議題主持人，使工作坊順利圓滿落幕。

移民署表示，這次與會專家學者端出許多人口販運防制的重要觀點，如英國皇家哈洛威大學法律與犯罪學系講師Dr. Mohammad Sabuj提到，如果外交官在被派駐國外館或自宅雇用家事勞動者而予以剝削，則構成豁免權例外，得由當地國追訴之。

韓國刑事政策研究院資深研究員Mr. An Sung Hoon也分享韓國2023年最新的人口販運犯罪防制計畫，希望藉由凝聚社會共識來防制人口販運，並針對被害人提供個別化協助及強化早期辨識機制。

印尼勞動部勞動協調處高級督導則分享，印尼政府透過勞動檢查保護印尼的海外移工，並成立人口販運特別工作小組，加強預防並查緝犯罪案件。會中各主講人及與談人提出務實有效的防制人口販運策略及措施，給予參與人士滿滿收穫。

移民署表示，防制人口販運議題是跨越國境的工作，如同聯合國2000年的「人口販運議定書」序言中，明確揭示防制人口販運須在被害人原屬國、過境國及目的地國，採取綜合性國際合作，才能有效預防及打擊人口販運。因此，我方將持續舉辦「防制人口販運國際工作坊」，期盼與更多國家保持實質緊密的合作關係，為打擊人口販運盡一份心力。