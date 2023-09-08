新竹市政府近期風波不斷，即將升任民政局長的市府發言人施淑婷，先是遭疑沒有專業背景，又遭控提供座車給市長高虹安，施也出面澄清並無此事。但民進黨高雄市議員鄭孟洳今(8日)又爆料，施淑婷的丈夫顏仕昂是知名建商，但去年議員選舉的財產申報上，施卻沒有登記事業投資，「顯然施淑婷涉及漏報或隱匿財產」，且高虹安的政治獻金中，還有兩筆顏仕昂的捐贈紀錄。

鄭孟洳今在臉書發文表，近幾日看到新聞報導稱，高虹安有高檔轎車接送，其中一輛是施淑婷的日系轎車，而施淑婷也為了人家說她供車給高虹安市長去法院提告誹謗。施淑婷7日表示，自己並無提供座車以及接送市長高虹安的服務，更絕無換取職務的對價關係，向地檢署提告民進黨立委參選人林志潔誹謗。

鄭孟洳說，可以供高檔轎車給高虹安市長的施淑婷，應該有一定的經濟實力，也因此稍微看了一下她去年參選新竹市第三選區市議員的財產申報，而申報資料中確實有一輛日系轎車。

不過鄭孟洳也指出，施淑婷財產申報中「事業投資欄位是一片空白」，依照規定，申報人本人、配偶及未成年子女「各別」名下事業達新台幣一百萬元以上，即應申報，而施淑婷的先生顏仕昂是在地知名建商，為何沒有據實填報？

鄭孟洳指出，施淑婷的先生顏仕昂，擔任三家公司代表人(董事)，分別是百神、鉅世與中登。百神資本額200萬元(顏出資80萬元)，鉅世1568萬元(顏出資1568萬元)，中登已經停業。「顯然，施淑婷涉及漏報或隱匿財產。」

民進黨高雄市議員鄭孟洳指出，施淑婷的丈夫顏仕昂是知名建商，擔任三家公司代表人(董事)。(翻攝自鄭孟洳臉書)

此外，鄭孟洳也爆料，去年9月30日，顏仕昂有兩筆捐贈高虹安政治獻金的紀錄，非金錢，一筆價值24000元，另一筆價值30000元。高虹安任用的發言人，丈夫選前提供資助，本人選後提供汽車代步，瓜田李下，毫不避忌。有無違反公職人員利益衝突迴避法？監察院應該要啟動調查，並依法裁罰施淑婷漏報或隱匿財產。

民進黨高雄市議員鄭孟洳指出，施淑婷的丈夫顏仕昂曾捐贈政治獻金給高虹安。(翻攝自鄭孟洳臉書)