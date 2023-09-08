受低壓帶影響，周六（9日）各地降雨機率仍算高，尤其以南部及東南部地區雨勢較明顯，不過周日（10日）開始東北風會帶來涼爽的冷空氣，除水氣逐漸減少外，清晨氣溫更會降至22到24度，日夜溫差相當明顯，一直到下周周末太平洋副熱帶高壓增強，氣溫才會回升。

中央氣象局表示，明日（9日）各地天氣狀況仍不穩定，降雨機率高，南部及東南部地區雨勢較為明顯，易有短延時強降雨，中南部及午後的東南部地區、其他山區則可能出現大雨或豪雨，高溫則會落在29至32度，民眾若有出遊打算，仍要多留意自身安全。

下周吹東北風，天氣較為涼爽，至下周末太平洋副熱帶高壓增強，氣溫才會回升。（圖／翻攝自中央氣象局）

周日（10日）開始水氣將從北到南逐漸減少，南部及東南部地區有局部短暫陣雨，中部以北及東北部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中部以北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，且東北風將帶來些微涼空氣，清晨氣溫略降到22至24度，日夜溫差大。

下周一至下周五（11日至15日）的水氣會越來越少，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區則會呈現多雲到晴的好天氣，唯午後中南部地區及北部山區有零星短暫雷陣雨；周末（16、17日）太平洋副熱帶高壓增強，氣溫將回升，山區及迎風面的東部也有短暫陣雨的可能。