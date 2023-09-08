42歲香港男星陳冠希昔日是公認的「四大美男」，近年卻不斷被拍到憔悴老態，甚至有人形容他越來越像資深男星趙本山，感嘆男神也不敵歲月摧殘。但陳冠希今（8日）晚間在社群分享近照，超猛回春帥臉還嫩到發光，狠打臉嘲笑他老了的網友，粉絲驚呼「又變年輕了」。

陳冠希在不雅照外流醜聞平息後，淡出演藝圈，把工作重心放在個人潮流品牌，在時尚領域仍具一定的影響力，他本人也是自家最好的代言人；不過，近年陳冠希升格當爸後，屢次被路人拍到老態，甚至在直播時面露憔悴，完全沒了當年香港美男代表的模樣。

不過，陳冠希今日現身潮流品牌活動，在休息室與Sacai設計師阿部千登勢、大陸《Vogue》總編輯張宇合照，雖然僅輕描淡寫地說，「THREE FOR THREE」，但照片中的他立刻掀起轟動；畫面中陳冠希穿著簡約時尚，驚人的是，帥氣臉蛋竟神奇回春，油膩大叔樣全沒了，膚況更嫩到閃閃發光。

廣大網友見到陳冠希宛如坐上時光機回到美男時期，紛紛激動大讚，「哥怎麼突然回春？帥炸耶」、「保養得越來越好，拜託冠希哥帥一輩子」、「超帥，以為是《頭文字D》時候的高橋涼介」、「陳老師年輕了」、「髮型好帥，狀態也比之前好太多了吧」。