台灣藝術珠寶大師趙心綺（CINDY CHAO）二十年來致力於「珠寶藝術化」，在珠寶界掀起風潮，周四晚上CINDY CHAO在上海龍美術館舉辦「光影之間．對影成蝶」大師作品展，邀請楊紫瓊、馮德倫、全球品牌大使倪妮等出席開幕晚宴，藝術珠寶與熠熠星光彼此輝映，更加璀璨奪目。

楊紫瓊拿下雙影后後，首度次在亞洲公開亮相，受邀出席CINDY CHAO在上海的珠寶展。（CINDY CHAO提供

拿下今年奧斯卡與金球獎雙料影后的楊紫瓊出席珠寶展，是得獎後首次在亞洲公開亮相，因此備受矚目，她身穿楊紫瓊一襲BALENCIAGA黑色禮服，搭配CINDY CHAO胸針，展現國際巨星與雙影后的超強氣場，氣質出眾。

趙心綺是引領國際珠寶主流趨勢的藝術珠寶大師，楊紫瓊則是演技出眾的國際影后，兩位奇女子在各自的領域發光發亮，華人之光在頂峰相見，英雄惜英雄，更添佳話。

趙心綺與CINDY CHAO品牌大使倪妮合影，倪妮低胸禮服禮服的細節融入蝴蝶的設計元素。（CINDY CHAO提供

CINDY CHAO品牌大使倪妮則選穿韓國設計師Miss Sohee黑色低胸禮服，性感雙峰呼之欲出，為襯托會場展出的蝴蝶珠寶胸針，禮服細節融入蝴蝶的設計元素，搭配CINDY CHAO的祖母綠耳環、戒指，十分搶眼。近年從演員轉而執導演筒的馮德倫，則以深色西裝搭配CINDY CHAO蜻蜓胸針，雖已49歲，依舊帥氣。

CINDY CHAO Black Label Masterpiece No.1大師系列年度蝴蝶「Amour Butterfly」儷影蝴蝶胸針。（CINDY CHAO提供

CINDY CHAO在上海龍美術館登場的珠寶展，以沉浸式展覽的方式進行，現場只展出一件珠寶作品CINDY CHAO Black Label Masterpiece No.1大師系列年度蝴蝶「Amour Butterfly」儷影蝴蝶胸針，引領賓客徜徉在CINDY CHAO充滿創意和繽紛色彩的創作世界，珠寶的光影對比之美，對影成蝶，透過創作背後的感人故事，讓賓客更能感受到CINDY CHAO的藝術魅力。

趙心綺每年發表的年度蝴蝶珠寶作品，背後都有個故事。（CINDY CHAO提供

該件作品是CINDY CHAO第十件年度蝴蝶珠寶作品，歷經5年才得以完成，是趙心綺為一對相識20年的藏家夫婦客製創作，蝴蝶因愛而生，蘊含著藝術家與藏家間深厚情誼，見證著藏家家族兩代人的愛情與傳承。趙心綺說：「在這次的展覽裡，我希望回歸初心，以一種最特殊的方式向大家呈現一隻蝴蝶從零到一，從無到有的全部過程。」

CINDY CHAO近日在上海舉辦珠寶展，現場只展出一件珠寶作品。（CINDY CHAO提供

CINDY CHAO珠寶巡迴展即起於上海龍美術館展至10月6日，隨後會在香港、台北接棒展出，預計11月起會在台北CINDY CHAO The Art Jewel Gallery登場。