最近在德國慕尼黑車展正如火如荼進行中，賓士、寶馬、奧迪、大眾等德系本土車企仍然是本屆車展主角，但非本土車企，包括豐田、通用、日產等車企紛紛缺席。參展的中國車企愈來愈龐大，已佔到參展廠家的4成，德國總理參觀車展時給德國車企打氣道：「別被中國電動車嚇到了」，顯見中國車企在車展上聲勢相當驚人。

據《快科技》報導，而中國車企的到來，為本屆的慕尼黑車展注入了更大的活力，前來參加車展的廠家中約40%來自中國，包括比亞迪、小鵬汽車、零跑汽車、阿維塔科技等。

報導稱，中國車企在車展上展現出強大的競爭力，尤其是智慧化、電動化等技術，已經對德國BBA（賓士、寶馬、奧迪）等車企構成了巨大的競爭壓力。

這次車展上，中國比亞迪汽車展臺被圍得水泄不通，參觀人員大部分來自德國本土車企內部人員，他們期望近距離感受比亞迪產品。據指出，在不到一年的時間裡，比亞迪已經在歐洲推出6款車型，進入15個歐洲國家。

報導說，德國總理蕭茲在2023慕尼黑車展上宣佈了一項旨在推動「德國製造」的可持續創新激勵計畫，以此激勵德國車企在面對中國等新興市場所帶來的發展壓力。

在談及中國車企對於德國市場的衝擊時，蕭茲表示，「競爭應該是激勵我們，而不應該被嚇到。德國作為汽車大國的國際競爭力是毋庸置疑的。我幾乎想不出世界上還有哪個地方能擁有如此高的汽車製造技術、如此密集的供應商和汽車製造商。」

他指出，過去幾十年間，德國汽車工業分別受到來自日本和韓國的競爭；如今，來自中國的電動汽車也將為德國車企提供創新驅動力。