基泰建設位於台北市大直街的建案昨（7日）發生工安事件，導致一旁的公寓傾斜、下陷，新北市結構工程技師公會理事長陳柏炤說，他們初步按照媒體的照片研究的結果，認為是因該處屬於土壤敏感地區，建商蓋房時做地質改良沒有達到預期效果，造成下面土壤隆起，壓力吸引一旁房屋地基被掏空，才會釀成意外。

陳柏炤說，除了大直街，台北地區基隆河沿岸截彎取直處，即內湖到大直一帶，還有新北市新莊地區，其實都是土壤敏感地區，但他也表示台灣地質改良技術成熟，類似情況很少發生，要民眾切勿過度杞人憂天。

大直街房屋倒塌造成許多當地居民餘悸猶存，陳柏炤說，他沒去現場，也沒參與調查不能斷言，但他們初步研究討論得出的結果是發生意外的地點土質是近代才形成的，「算是台北市地層軟的土壤敏感地區」。

一般而言，土壤敏感地區因為地質軟弱，都需要做地質改良，在下面灌混泥土、沙漿。據他了解，建商的支撐有做好，也有做所謂的地質改良，但是地質改良沒有達到預期效果，才導致下面土壤隆起，隆起過程又造成支撐連續壁的支撐系統歪掉，支撐失敗才會造成倒塌。

至於蓋房子為何會影響到鄰近居民？陳柏炤解釋，土壤隆起以後，建案地基旁邊的土壤就會被壓力吸往基地去，才會造成其他房屋基地土壤被掏空，進而導致其他房屋的支撐歪掉、連續壁被破壞。

陳柏炤也說，台北市因為以前是湖，每個地方的沖積的狀況不一，近期才變成平地的，地質都會較軟弱，而被沖積幾百年、幾千年的，相對就會較穩固。他指出，基隆河沿岸截彎取直的部分，約莫從內湖一直到大直，都是近期才沖積而成的平地，都算土壤敏感地區。

陳柏炤說，新北市的話地質相對較穩定，大概只有新莊一帶是地質鬆軟區。但他也提醒民眾，台灣地質改良技術成熟，房屋只要做好地質改良，類似情況很少發生，要民眾切勿過度杞人憂天。