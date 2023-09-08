金曲歌王曹格時隔13年重返台北開唱，8日在台北Legacy演出，這也是他與前妻吳速玲去年11月離婚後，數度在網路上失控發言，首度公開露面。他身穿一襲黑色西裝登場，高亢嗓音依舊，狀態不錯，當唱〈掌紋〉前，突然開玩笑說，這首歌是要獻給吳速玲，還用手比著台下說：「她在這邊。」全場瞬間驚嚇，馬上打趣說，「騙你們的啦」，粉絲也大喊：「靠X。」

他唱到〈掌紋〉時，還即興改歌詞「如此的清晰沒有輸贏你是我的命」，把「輸贏」改成「速玲」，霸氣告白喊：「我還是愛她的 ，慢慢來，I will always love her。」接著唱〈愛我別走〉、〈眼淚〉等組曲，他透露，昨晚唱這一段悲傷情歌曲是最難的，更是他特地從去年的日記挑選出的歌曲，哽咽說：「唱歌不難，但要說真實故事、感情，很痛，真他媽的痛，如果跟我一樣受過傷的人就一起唱。」

曹格時隔13年重返台北開唱，8日在台北Legacy演出。（粘耿豪攝）

他也透露，曾有去算命結果是好命人，難過說「我這一年命不好，很痛，但我還活著，It's not over，只是一個過程，都可能會變好。」而他過去屢次因酒後出包，形象重創，他坦言，在台灣跌倒過很多次，但這次跌倒很痛，「可是越痛，我越想站起來，你們坐在這邊聽我唱歌，那個鼓勵跟力量是無法想像的，你們不只是買票來看曹格唱歌，而是在改變我的人生。」

當在台上唱到一半，他準備要喝水時，不改幽默風趣，拿著礦泉水瓶對粉絲自嘲說：「真的是水喔，信不信？不然你喝一口。」一連嗨唱夯曲〈寂寞先生〉、〈3-7-20-1〉等，一見到台下熟悉的粉絲，熱情打招呼，更幽默自虧：「每個人以為我沒老婆有機會了，但也給一些男生機會。」隨即跟男粉絲互動，「你叫什麼名字啊，帥哥。」他的一雙兒女事前特別打視訊來送加油鼓勵，不過前妻吳速玲未到場支持。