中華隊8日靠著林維恩、陳睦衡、林鉑濬3投聯手壓制，加上對方投手奉送高達12次保送，以6比0擊敗荷蘭隊，提前鎖定冠軍戰門票，林維恩也給自己今天表現打了90分的成績。

林維恩開賽就連續抓到13個出局數，3局上更是連飆3K，最終在教練團控制用球數的情況下，僅投54球、5局退場，保有週日還可登板的空間。而明天對日本之戰已無關晉級，中華隊將推出曾偉喆先發。

「90分。」林維恩認為今天表現還可以，最滿意是球路沒有偏高，也沒讓荷蘭打者擊出太多有效球，「今天就往中間丟，沒有在閃。」

總教練吳柏宏則認為，林維恩此役速球好球率高，加上今天變速球十分有水準，才能有效壓制荷蘭打線，原本教練團就設定5局投完就要換投，只是5下多添得4分掉換牛棚投手順序而已。

而在5局上1出局後讓荷蘭打者敲出投手上空飛球，最後與三壘手王念好沒做好溝通，讓首位荷蘭打者上壘，林維恩笑說這是2人的「鍋」，「打上去我有看到球，本來以為我要接，但後來聽到念好喊聲，我太晚退開了可能影響到他。」

對於爭冠只剩最後一哩路，林維恩接下來也要好好備戰冠軍戰登板，「不管丟先發還是後援都好，能拿冠軍才是重點。」