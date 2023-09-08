原PO表示，孩子把handsome翻譯「帥氣的」，竟被老師打叉，要求更正成「英俊的」。(圖／爆廢公社)

英語幾乎在全球都通用，因此英文能力也是學生重要指標之一，但有一名家長分享自己國一孩子的英文考卷，發現不少單字翻譯，孩子明明意思都對了，卻仍被老師畫叉，詢問現在英文是不是一定要「一字不差」，引發討論。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出考卷，考題為英文單字，必須寫出中文翻譯以及詞性，孩子答案被打上許多叉，其中包括「cousin」寫「堂表哥弟姐妹」，、「handsome」寫「帥氣的」，以及「Nice to meet you.」寫「很開心遇見你」，都被老師判定寫錯。

原PO說，老師給出的答案分別為「cousin-堂表兄弟姐妹」、「handsome-英俊的」、「Nice too meet you.-很高興遇見你」，讓他大惑不解，他表示Nice too meet you被老師圈起來，是因為N沒大寫，以及最後沒有句點，所以可以接受，但翻譯部分實在是無法理解，「我們那個年代意思到了就到了，現在這麼嚴格嗎？」

網友看完也都傻眼：「難怪到現在還是沒多少人敢說英文」、「不是孩子的問題，是老師的問題」、「老師根本放錯重點吧」、「死背這些到最後英文會了才發現，文章串起來根本不能這樣翻」、「這老師90歲嗎，腦袋這麼固執不會變通」、「食古不化」；但也有同樣是老師的網友回應，表示現在家長太會投訴，所以一切按照課本標準答案最不容易出事，常常寬鬆一點就被家長抓小辮子，還被投訴，標準答案其實是保護自己。