台北地檢署

基泰建設位於北市大直建案「基泰大直」因施工未做大底，導致工地坍塌、鄰房傾斜，造成重大工安事件，據專家指出，北市規定地下層開挖12公尺需審查結構，但基泰卻以開挖11.95公尺的方式避開審查，因此國民黨立委王鴻薇明天將向北檢告發基泰建設涉犯《刑法》違反建築技術成規罪，將聲請檢察官扣押基泰建設該建案的不法利得，避免基泰建設脫產。

基泰建設位於北市大直建案「基泰大直」9月7日晚間因施工未做大底，導致鄰房傾斜下陷，影響197戶、367人。台北市議員王世堅今天下午已到台北地檢署告發基泰建設負責人陳世銘涉嫌公共危險罪。

據前往現場會勘的大地工程技師公會理事長施志鴻表示，目前沒看到不合圖說或偷工減料情形，但地盤改良不符預期，此外，北市規定地下層開挖12公尺需審查結構，但基泰以開挖11.95公尺的方式避開審查。

王鴻薇今發出採訪通知，表示將組專案律師團挺受災戶，並稱已受災戶委託，將於明(9)日早上9時30分與國民黨立委參選人羅智強，以及律師柯晨晧到北檢告發基泰建設涉犯《刑法》第193條違反建築技術成規罪。

《刑法》第193條違反建築技術成規罪規定「承攬工程人或監工人於營造或拆卸建築物時，違背建築術成規，致生公共危險者，處3年以下有期徒刑、拘役或9萬元以下罰金。」