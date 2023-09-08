U18中華隊捕手胡孟智在與荷蘭隊之戰差點被誤認為不積極跑壘，後來經過電視輔助判決後「還他清白」，確認為自打球後繼續打擊最後敲安，但他認為，當下還是應該要積極跑壘，不該自己當裁判。

5局下中華隊靠著1次觸身球及5次四壞球保送、沒靠任何安打就攻下3分，輪到胡孟智打擊時，他擊出三壘方向滾地球，球傳往一壘抓到沒跑壘的胡孟智，後來中華隊總教練吳柏宏上前抗議後裁判決定觀看重播，最後改判為自打球，胡孟智也「起死回生」，最後敲出帶有打點的安打。

胡孟智賽後說：「知道是自打球，但應該也要先跑，不該自己當裁判。」最後敲出安打他也十分興奮，「很久沒打安打了，上一次應該是對韓國，前幾場打擊沒有發揮太好，所以賽前就針對揮棒軌跡跟擊球節奏做調整，想辦法找回打擊感覺。」

而身為場上指揮官，胡孟智也特別在擋球、傳球下功夫，「我最想要對到日本隊，希望能夠抓到日本隊1、2個跑者。」他在今年中職季中選秀被中信兄弟選中，在預賽階段時他也首次來到未來主場洲際棒球場，提前感受到滿滿球迷加油氣氛。