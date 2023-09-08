台灣雖是彈丸之地，卻是全世界最重要的腕表市場。寶齊萊（Carl

F.Bucherer）昨日在台發表年度新品，其中有兩款特別為台灣表迷設計的台北和台中城市限量表，表背鏤空蝕刻兩個美麗城市的剪影，藉此表達對台灣市場的重視。

寶齊萊傳承（Heritage）系列年曆計時碼表城市限量表，台北城市限量表。（Carl F.Bucherer提供）

寶齊萊傳承（Heritage）系列年曆計時碼表城市限量表，台北城市限量表。（Carl F.Bucherer提供）

寶齊萊傳承（Heritage）系列年曆計時碼表城市限量表，台中城市限量表。（Carl F.Bucherer提供）

寶齊萊傳承（Heritage）系列年曆計時碼表城市限量表總共有五種漸層色調表盤，融入16座城市的主題，包括琉森、維也納、倫敦、紐約、東京、台北、台中等，獨特的貓熊表盤、運動風時尚，再加上高CP值，深受表迷的喜愛，向來是「店上來一只賣一只」的熱銷款，如今又是專為台北與台中表迷推出更具收藏價值的城市版限量表，售價維持不變，更加搶手。

台北城市限量表為金黃色漸層表盤，表背鏤空蝕刻了美麗華摩天輪、圓山飯店、新月橋、大巨蛋和台北101剪影等，台中城市限量版則是綠色漸層表盤，表背刻有東海大學路思義教堂、台中火車站、台中歌劇院、台中公園等，極具收藏價值。

寶齊萊與「魔鬼魚基金會」聯手推出柏拉維深潛威爾帝綠腕表（Patravi ScubaTec Verde）

除了引人入勝的城市限量表，今年寶齊萊將旗下表款整合為三大產品系列，分別是馬利龍（Manero）系列、柏拉維（Patravi）系列及傳承（Heritage）系列，其中柏拉維系列主打一款柏拉維深潛威爾帝綠版潛水表 (Patravi ScubaTec Verde)，是寶齊萊長期贊助「魔鬼魚基金會」（Manta Trust）合作推出的聯名表，以引人注目的森林綠讚頌魔鬼魚基金會對海洋環保與動物保育的努力。

寶齊萊馬利龍雙外緣陀飛輪腕表（Manero Tourbillon Double Peripheral），採用鍛造碳表殼，限量30只。（Carl F.Bucherer提供）

寶齊萊馬利龍外緣動力Manero Peripheral腕表，則換上四款新色。（Carl F. Bucherer提供）

馬利龍外緣動力腕表（Manero Peripheral）則換上新色，以四種色彩勾勒時尚風貌，顯得更加青春活力。融入高複雜功能的寶齊萊

Capsule系列（CFB Capsule Collection）總共有五款，以黑色詮釋時尚美學，其中有三款採用鍛造碳表殼，分別是馬利龍雙外緣陀飛輪腕表（Manero Tourbillon Double Peripheral），限量30只；馬利龍外緣動力萬年曆腕表（Manero Peripheral Perpetual Calendar），限量88只；馬利龍外緣動力大日曆腕表（Manero PeripheralBigDate），限量188只。