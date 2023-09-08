金曲歌王曹格與辣妻吳速玲去（2022）年結束14年婚姻，怎料，曹格今（8日）在演唱會公開告白前妻「我還是愛她的」，掀起網友熱烈討論。不過，從吳速玲社群上幾乎看不見與曹格相關的事物，今日稍早她才曬出去泰國旅遊的一系列辣照，44歲曼妙身材讓粉絲都說「太扯了」。

吳速玲今日晚間在臉書和Instagram分享不久前到泰國玩的心得，透露住到很喜歡的飯店，滿意到推薦飯店的各種設施，最後還自曝下一趟旅行想去清邁。而吳速玲出國玩也不吝嗇展現好身材，穿了合身露背洋裝，纖細四肢加上小蠻腰，還有曬日光浴時露出健康膚色的美腿，44歲狀態還是辣到不行。

吳速玲最近分享前段時間去泰國玩的辣照，44歲還擁有曼妙身材，讓網友直呼太扯了。（圖／摘自吳速玲Instagram）

而吳速玲前夫曹格今日在演唱會時，在廣大歌迷面前隔空告白，「我還是愛她的！慢慢來慢慢來」，更哽咽唱起〈愛我別走〉；不過，自兩人離婚後，從吳速玲各個社群平台上，幾乎找不到曹格相關的事物，網友也都表示很欣賞吳速玲，稱讚她不只繼續把孩子顧好，還越來越享受自己的生活。

曹格與吳速玲結婚14年，育有一對子女，但去年頻頻被爆出婚變，在同年11月26日雙雙發聲明證實兩人已離婚，強調和平分手，表示近年彼此帶著無法理解對方的態度生活，最後選擇結束婚姻，也請外界給他們必需的隱私和空間。