張伯森能換位思考，深受兒童喜愛。（艾迪昇傳播提供）

張振榕常受邀參與電視節目。（艾迪昇傳播提供）

「王牌營養師」劉怡里是活動常客。（艾迪昇傳播提供）

「艾迪昇傳播」目前旗下有40多位藝人，疫情期間更有規模進行醫療系職人經紀，肝膽腸胃科醫師張振榕、兒童牙醫張伯森、營養師劉怡里、護理師莘妮、物理治療師潘明德，在經紀公司的運籌下，艾迪昇幾位職人在媒體曝光、社群影響力都有顯著進展，更難能可貴的是醫者仁心特質，在他們身上顯露無遺，每每將臨床碰到的案例po在社群平台，總能獲得極大的回響。

張振榕有次看一位胃痛初診病患，問診過程察覺不對勁，因而細心進行超音波檢查，竟發現肝、胰臟都不明物體，立刻抽血驗癌症指標，最後證實罹癌，他說：「就是一念之間，相信誰都不希望遇到這樣的事情，但好好面對與準備是必須的！我協助他轉介到醫院，希望可以得到更完善的後續治療！」

張伯森為了消弭兒童看牙醫的恐懼，除了主動吸收兒童流行的遊戲、觀看的動漫，有時還會變身哈利波特、火影忍者等動漫人物，藉此卸下小病患的心防，久而久之牙醫叔叔不再是孩童恐懼的對象，張伯森說：「小朋友很可愛，他們甚至還會相揪組團一起來看牙齒。」

「王牌營養師」劉怡里長年面對第一線病患，豐富經驗讓她面對各種飲食、健康問題，不假思索脫口就是答案，也因此成為新聞採訪的首選，她笑說：「我被訓練到，訪問前先問記者可以講幾秒，然後針對時間來回答訪問內容。」而物理治療師潘明德，擅長協助疑難雜症病患，他說：「身體很奧妙，有時病因和病徵的關聯往往意想不到。」在他抽絲剝繭下，救治不少不明疼痛，甚至情緒低落、閱讀障礙等病患。

艾迪昇總經理林志遠表示，經紀公司隨著時間推演，不再如以往只經營藝人，在多媒體時代下，職人也可以發揮特質，成為耀眼的明星，對於旗下醫療系職人，他表示：「這幾位職人各有專長，且長年都在醫療第一線，深獲病患、廠商的信賴，希望可以透過經紀公司的經營，創造出合作機會，讓彼此更為壯大。」並指出公司將透過製作一系列短影片，以深入淺出的方式，探討時下健康、飲食、減重等話題，期待將職人們身上寶貴經驗，分享給更多人知道。