美國《華爾街日報》日報導，中國大陸下令中央政府機關人員不得在公務層面使用蘋果（Apple）手機，也不得攜入辦公室。此事導致蘋果股價6日、7日下跌6.4%，市值蒸發1900億美元。日媒《日經亞洲周刊》周五（8日）報導，據悉這項禁令已擴及地方政府與國營企業，總計影響至少5633萬人。

《日經亞洲》（Nikkei Asia）8日報導，中國大陸中央層級部會、局處員工早在2020年中美交惡期間禁用外國品牌相關產品。多名知情人士透露，這類禁令自今年8月左右已擴及地方省市層級政府、國營企業。消息來源之一是地方政府職員。

北京一家國營企業員工說，她在9月初接獲有關此一要求的密件通知，10月1日起適用公司涉及商業機密的部門，明年3月1日起適用所有員工。這名員工還說，過去3年來，她任職的公司一直把限制iPhone使用列為「建議事項」，大多數員工在工作時不用iPhone，但不少人私下會用。最新的通知已把蘋果的Apple Watch、Airpod無線耳機也列入禁用項目，不能攜入工作場所。

中國大陸禁止中央機關人員上班時間使用iPhone。此事明顯影響蘋果公司股價。

北京當局大約在2018年開始透過彙編「推薦業者與產品」清單的方式，把個人電腦等資訊設備的採購範圍縮小至陸資企業。中央部會與局處使用的個人電腦已換用國營企業生產的「長城」產品。

這波風潮現在吹向了智慧手機，中央政府一名官員透露，「現在很多同事有2支手機，工作用華為，私下用iPhone。」中國「國家統計局」數據顯示，至2021年為止，全國中央、地方政府官員與國營企業職工合計5633萬人。

中國大陸是蘋果公司最重要的市場之一，包含台灣、香港在內的大中華地區今年4月至6月業績占全球約20%。iPhone組裝生產線也集中於大陸境內。熟悉中國大陸IT產品的一名分析師直言，許多政府員工早就採取iPhone與中國品牌手機同時持有的對策，「但如果黨的指導原則擴及民營企業與個人，對於銷售數字衝擊將是在所難免」。

北京政府2010年限制美國Google、facebook等軟體使用，以扶植境內相關產業。美國則對中國華為產品發出禁令，後再禁止聯邦機構公務設備使用Tiktok。