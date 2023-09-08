高雄洲際酒店和屏東有機小農合作，將飯店的餐飲廢棄物化為有機肥回饋土地種植農作物，並將有機蔬果再次引進酒店，實踐餐飲零廢棄。（高雄洲際酒店提供）

「甜睡時光」住房專案，預訂即享LUSH「甜睡雲朵」禮盒1盒、洲際永續收納盒、主題特調2杯、純素迎賓西點，以及「慈善愛心潤膚芭」1顆。（高雄洲際酒店提供）

「甜睡時光」住房專案招待賓客大廳酒吧以海洋永續、經典花果香氛為靈感，參考LUSH「甜睡雲朵」禮盒的色系延伸的特調2杯。（高雄洲際酒店提供）

環保永續已是全球企業刻不容緩、必須要執行的議題，全球第2大的洲際酒店集團（IHG），落實永續不遺餘力。每年9月是集團的「全球慈善月（Giving for Good）」，開幕以來即非常注重環保永續的高雄洲際酒店，攜手英國前10名的道德企業LUSH，推出以永續新奢華為概念的「甜睡時光」住房專案。專案含一泊一食、LUS「甜睡雲朵」禮盒1組、經典全自助式早餐2客、主題創意調酒等好康。

高雄洲際酒店除了標榜AI智能的科技住房外，對於環保永續更是重視。總經理羅嘉麒（Robbert Manussen）在本報專訪時曾分享酒店於開幕時特別投資生化菌廚餘處理機，將所有餐廳、酒吧的餐飲廢棄物以微生物菌類自然分解成生質肥料，並和屏東的有機小農合作，將有機肥回饋土地種植農作物，有機蔬果則再次引進酒店，形成循環經濟，致力實踐餐飲零廢棄。

響應「全球慈善月」，高雄洲際酒店與英國LUSH合力推出的「甜睡時光」住房專案，除了一泊一食，還有幾個專屬亮點，其中專案獨享的LUSH「甜睡雲朵」禮盒，內含1顆以薰衣草、安息香、零陵香豆、依蘭依蘭調製而成的「睡公主泡泡浴芭」，和1顆「醉人薰衣草汽泡彈」，溶於浴水時，展現多層次色彩變化，還散發薰衣草香氣，芳香味有助安眠。同時，專案招待房客BL.T33大廳酒吧以海洋永續、經典花果香氛為靈感，並參考LUSH「甜睡雲朵」禮盒的色系延伸的主題創意特調「藍色海洋」、「粉色夢境」各1杯。

呼應永續主題，住房專案提供純素迎賓西點，是洲際行家西點主廚陳一輝（Marvin Chen）以LUSH的「甜睡雲朵」元素為發想，使用洲際永續農場食材，以燕麥奶和葡萄籽油取代牛奶和奶油，設計「小農南瓜蛋糕」，和採用新鮮檸檬、現榨檸檬汁及檸檬青皮，加入椰子油及杏仁奶，當日烘焙的「動物足印檸檬蛋糕」。純素迎賓西點同時呼應LUSH打擊動物測試的精神。

品牌持續倡議企業社會責任和環境永續發展，開發塑膠回收再製的「洲際永續收納盒」，羅嘉麒補充道「我們希望能避免拋棄式的一次性包裝禮盒。」這次與LUSH的住房專案，客房內禮贈品不僅有「洲際永續收納盒」，酒店支持LUSH公益慈善項目所採購的「慈善愛心潤膚芭」，也贈送房客1顆做為禮物。「甜睡時光」主題專案房價8670元起，即日起至11月28日開放預訂，入住期間從9月15日至11月30日。

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