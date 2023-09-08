50萬元資本額的「超思」進口巴西雞蛋爭議持續延燒，農業部日前公開與超思的合約明細，總統蔡英文也力挺說，相信過程都可攤在陽光下，也都禁得起檢驗。國民黨立委鄭麗文8日指出，巴西出口價格和超思代墊款項落差了1.37億元、資本額50萬短短３個月營利3800萬、巴西雞蛋牧場地點不需申報等問題，「當初全黨挺小智，現在要全黨挺超思了嗎？」

鄭麗文8日在臉書發文表示，超思進口的蛋在巴西報關僅3.41億，代墊貨款卻變成4.78億，相差了1.37億元，「落差的錢呢？還有超思初始報價每顆4.49元，加上運費一顆蛋頂多4.675元，為什麼最後超思平均到岸價格變成5.42元？價差會不會太大？報價難道是報心酸的嗎？」

對於農業部長陳吉仲稱「超思實際獲利僅約3800萬元」，鄭麗文也傻眼說，「黨的殷實商人隨隨便便就可以賺3800萬很正常？有多少年輕人一輩子賺不到3800萬？資本額50萬的公司，短短3個月獲利3800萬？這麼高的投報率，只有撒幣的政府和殷實商人一起才有哦？」

鄭麗文也質疑，超思是一家0進口實績、公司登記只一年且資本額50萬的公司，何德何能可以標到5億的案子，這樣的公司，爲什麼可以列入審查？為什麼審查委員敢通過？而今年3到7月共進口8814萬顆雞蛋，超思代墊雞蛋貨款4.78億元；若從巴西的稅務系統查詢，巴西今年只有4到6月出口雞蛋到台灣，離岸價格1101萬美元，換算下來大概台幣3.41億元，「爲什麼巴西出口價格和超思代墊款項，為何落差了1.37億元？兜不攏的部分要不要解釋一下？」

鄭麗文也提到，雞蛋專案進口白紙黑字寫明開放的國家須符「國外雞蛋來源牧場28天未有禽流感疫情發生」，外媒報導巴西5月15日就確診首件禽流感（HPAI）疫情，巴西禽流感發生後超思仍有進口雞蛋，但食藥署竟回覆超思進口雞蛋不需要申報雞蛋牧場的地點，連雞蛋哪個牧場生產的都不用知道？那要怎麼確認有沒有發生禽流感？根本是拿國人的健康開玩笑！

鄭麗文也大酸，這麼多問題蔡英文只說一句「攤在陽光下，經的起檢驗」，一人公司能驚動總統真的不簡單。「蔡英文的陽光難道是黑色的？當初全黨挺小智，現在要全黨挺超思了嗎？超思到底是誰，有必要護航到這種程度？」