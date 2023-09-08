文化部長史哲8日視察台中市清水眷村文化園區，第二期修復工程獲補助，且為核定額度最高，核定經費2億1093萬元， 由中央補助1億546萬5000元。文化部強調軟體先行，未來也將支持清眷活化計畫。

史哲指出，本次「歷史五期」計畫，台中市含國公有共提報申請40案，獲核定補助34案，文化部補助3.6億元，補助經費為全國第3高。文化部近年以前瞻基礎建設「再造歷史現場」計畫補助台中市7.2億元；另外「歷史四期」補助4.6億元，總計已投入補助台中市文化資產保存修復經費高達15.4億元。

台中市副市長黃國榮指出，台中市眾多建設仰賴民代協助發聲，更感謝行動派部長史哲對於台中市文化資產修復的支持，此次清水眷村二期工程，中央與地方將各投入約50％經費，台中市財政穩健，會積極配合中央補助編列配合款，希望文化部繼續支持台中市文化發展。

立法院副院長蔡其昌提到，清水信義新村原住戶於自2006 年搬離後，因為一直缺乏整體的上位計畫、發展策略、實施步驟等，因此多年來持續維持「保溫狀態」，未能如其他縣市的眷村保存案例，留下珍貴的文化記憶，以及重新帶動地方發展的活力。

史哲以自身在高雄修復大規模陸、海、空軍眷村的經驗提醒，眷村的活化要儘量彈性，且在修復的階段，就可同時啟動招租、招商等再利用計畫，以加速此區成為清水地區年輕人返鄉創業或地方創生的重鎮。

台中市文化局指出，為活化清水眷村，市府已朝分期修復、逐步活化策略，近年已自行投入超過1億元經費，進行保溫活化及相關軟硬體修建，除持續邀請藝術家駐村外，也希望引入地方創生動力，帶動海線文化重鎮發展。