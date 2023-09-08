海葵颱風日前挾帶強力風雨來襲，網友在家躲避風雨的同時，有不少人透過國家風景管理處提供的直播畫面觀察觀察天氣狀況，尤其台東三仙台的直播更一度超過上萬人觀看，最後「鏡頭君」不敵風雨導致直播斷線，如今東部海岸國家風景區管理處透過臉書粉絲專頁公開各鏡頭君的「長相」，並說直播將陸續回歸。

海葵颱風日前襲台，3日時上萬名網友聚集在三仙台的直播現場觀看風雨威力，直呼三仙台根本是「海景第一排」，而隨著風雨越來越強，直播畫面晃動的幅度也越來越大，最後更直接斷訊，讓網友們驚呼「​太慘烈了，鏡頭君一路好走」、「我們偉大的台東攝影機們R.I.P」。

東部海岸國家風景區管理處今（8）日透過臉書粉專「【Nga'ayho】你好，東海岸」，公開各個鏡頭君的真面目，說鏡頭們全數挺過風災，且大多數的直播已恢復上線，僅剩三仙台、金樽及加路蘭的鏡頭君仍在「休假」中。

該粉專的小編除了貼出鏡頭君們的玉照外，也幽默地幫忙下註解，如三仙台鏡頭君是「挺過16級強風，人生還有甚麼困難過不了的」，金樽鏡頭君是「這次把我弄歪的不是死猴因仔了」；其中，設備維修員前去維修都歷的鏡頭君時，卻發現該設備沒有任何地方損壞，讓小編狂酸是「裝死被發現」。