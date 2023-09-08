住在台南的論壇小編，貼出照片指出市區已開始積水。(圖／台灣颱風論壇)

氣象局8日晚間針對全台中、南部10縣市發布豪大雨特報，高雄、台南再度下起暴雨，其中台南市區已開始出現積、淹水情形，小東路地下道也緊急封閉。

臉書粉專「台灣颱風論壇」發文「台南市區再度強降雨，小心積淹水」，住在台南的論壇小編，也貼出市區內開始積水照片，小東路地下道也因為開始淹水，警方緊急前往封路。

住在台南的網友們也紛紛留言回報：「東區暴雨中呀～」、「南科下貓下狗中」、「麻豆雨超大」、「我在公車上，剛剛往外看以為是海上」、「安南區暴雨+1」、「老天拜託別再下了」。