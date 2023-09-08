美女眼科醫師黃宥嘉談論時事生動幽默，讓她受到不少粉絲追捧，和豪門前夫離婚後，也時常在節目分享豪門婚姻生活與秘辛，近日她就坦言離婚後，就不敢跑太遠、帶孩子去歐美旅行，更直言：「我離不開台灣」。

黃宥嘉在《新聞挖挖哇》透露，自己個性比較不喜歡麻煩別人，因此出遠門都會做風險評估，而她個人評估後，認為帶孩子去歐美就是高風險的事情，因為萬一發生事情，醫療費用就是天價，她負擔不起。

而其實她之前曾分享過，雙胞胎孩子之一出生就有食道閉鎖的問題，若不開刀就無法用嘴巴吃東西，因此需動手術，但因為是大手術，所以她除了台灣之外，也同步詢問美國和日本當地的醫療資訊。

結果美國開價台幣3千萬，後來在台灣開，因有健保給付，還不到台幣3萬元，有了這次的經驗，黃宥嘉也深感「其實我離不開台灣」。其實，黃宥嘉2021年在節目提到和前夫結婚1年多都沒有懷孕，做了不孕症檢查才發現，是前夫精子數量少的問題，也公布前夫保險受益人是他的母親。

這讓前夫不滿侵犯他的醫療隱私，連自己母親的個資也遭外洩，憤而提告黃宥嘉，而日前台北地院一審判決出爐，黃宥嘉被判無罪，她也發文感謝法官、檢察官和辯護律師。