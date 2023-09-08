台南市錢姓男子因欠款5萬元未按期還款，4日深夜被人擄走後，慘遭10幾、20人的討債集團活活打死，帶頭的兩名蘇姓主嫌躲了4天，今晚主動投案，據主嫌初步供稱，他們是受託替人討債，之前曾押過死者逼債結果被告，因心有不甘，4日才會強押死者想給予教訓，沒想到出手太重，不小心把人打死了。

28歲錢男4日深夜與蘇姓女友騎機車行經嘉義縣警察局附近，遭李姓男子駕駛的自小客車攔下，車上姜姓男子與另兩名未成年男女將錢男強逼上車帶走，蘇女記下車號報警，警方根據錢男手機定位找到他時，人已被丟包在鹿草一處偏僻產業道路，送醫不治死亡。

5日當天負責押人的李男、姜男等4人先到案，指稱死者曾向民間借貸公司借5萬元卻無力償還，之前就曾被蘇姓主嫌等人押走加以教訓，4日深夜二度被押走，遭多人持棍棒毆打致死，過程全被同夥錄下來。

檢方複訊後，姜男、李男各以3萬、5萬元交保，2名未成年共犯飭回，這幾天檢警又陸續帶回曾姓、楊姓及丁姓等多名涉案男子，其中被視為主嫌之一的曾男所述與部分證人不符，檢方向嘉義地方法院聲請羈押獲准，至於負責丟棄作案工具的蔡男今稍早已到案。

隨共犯陸續投案、被抓，兩名20多歲蘇姓主嫌晚間主動投案，因拒絕夜間訊問，2人暫時關進水上分局的拘留所，明天白天才會正式接訊問，另尚有7、8名共犯在逃，警方仍在全力追查中。