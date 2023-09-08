俄羅斯東方設計局（Конструкторское бюро КБ）正在進行多用途一次性使用的「手術刀」（Скальпель）自殺無人機（巡飛彈）飛行測試，計劃將從今年10月開始，投入批量生產以滿足特種作戰需求，外觀乍看之下與戰功赫赫的「柳葉刀」（Lancet-3）差不多，機身也是採取X型翼布局，算是來自俄羅斯國內的競品。

外觀乍看之下與戰功赫赫的「柳葉刀/採血針」（Lancet-3）差不多，機身也是採取X型翼布局。（東方設計局）

據俄羅斯《塔斯社》（TASS）8日報導，本篇報導將會重新調整譯名，避免手術刀以及柳葉刀翻譯名稱衝突，原Lancet-3（ZALA Ланце）應以俄文原意為基準調整成「採血針」常見於血液採樣檢測時使用，或是測量血糖時使用。

從東方設計局公怖的資訊來看，手術刀平台可以兼容大多數對俄軍所使用的彈頭（戰鬥部）。他們強調：「我們嘗試讓這個平台盡可能多功能化。載荷區域的直徑為125毫米，長度為650毫米，使用單位可以根據自身需求來決定要安裝哪種戰鬥部。」

手術刀載荷區域的直徑為125毫米，長度為650毫米，可攜帶5公斤籌載。（東方設計局）

俄軍常見的彈頭包含高爆彈（HE-Frag）、高爆反裝甲（HEAT）、串聯高爆反裝甲彈（Tandam HEAT）以及溫壓彈（Thermobaric）。

手術刀的有效載荷重量為5公斤，起飛重量為10.5公斤，巡航速度為時速120公里，飛行距離為40公里，大致上與ZALA集團已經投入戰場的「採血針」（Lancet-3）相似。

俄羅斯東方設計局開發的「手術刀」（Скальпель）自殺無人機（巡飛彈）計劃從10月開始量產。（東方設計局）

雖然產品的價格尚未公開。不過東方設計局強調：「這個平台將具有價格優勢。雖然部分部件是外國製，但在大部分都是俄羅斯零件。該平台以相對於其載荷重量而言非常緊湊，並具有極高的能源效益，易於製造和使用。」