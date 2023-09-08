曾因紀律問題遭國家隊禁賽，白劭宇今天在高雄國家體育場用自己國際賽生涯首顆進球，一顆對菲律賓的「絕平進球」，完美詮釋何謂「浪子回頭」。他把這顆進球獻給現場觀戰的家人，也向今天在比賽中場舉辦引退儀式的前輩陳毅維致意。

「大家好我是白劭宇，來自台東阿美族。」白劭宇在賽後記者會講的第一句話，頗有一切歸零，希望大家重新開始認識他的味道。造型一向狂野的他，上唇改留成熟穩重的兩撇鬍子，他笑著解釋說：「改變一下自己的style，看會不會運氣比較好，運氣真的來了！」

真的，從2017年開始入選成年國家隊，白劭宇的身體素質、條件無庸置疑，卻是像是匹桀敖不馴的野馬。「禁賽期間我努力反省，努力訓練。Gary教練選我，我就努力，上來不管教練給你幾分鐘，就是把自己的工作做好，幫助隊友，這個球賽才有機會。」白劭宇說。

英籍教頭蓋瑞懷特今年回鍋執教中華男足，6月首次國際比賽日便徵召白劭宇，就直說感受得到他在球場上的「飢渴」。白劭宇也拿捏好自己的心態，「當然想爭取先發，但如果沒有先發，表示還不夠全面，但替補上去也能做出貢獻。」

中華足協為前國腳陳毅維（左）舉辦引退儀式，由理事長王麟祥頒發其15號球衣匾額。（中華足協提供）

「今天9月8日，也是老學長毅維退役的儀式，雖然只有看到他一下下，但把運氣帶給我們。」改變自己、謙虛感恩的白劭宇，真的轉運等到8年國家隊生涯的首顆進球，尤其中後衛陳威全竟然出現在禁區內送出助攻，堪稱天助自助。

白劭宇破門後向場邊做出飛吻，獻給看台上的家人。懷特也肯定他的表現，「下半場我要球員保持耐心，並透過換人給對手施壓，劭宇上場就做到我要他做的，對手的門將是有英超資歷的世界級好手，要在他面前進球絕不容易！」