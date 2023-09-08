為了讓社會更加重視婦女健康促進女性權益，新北市社會局結合新北市婦幼成長協會，辦理友善女性月經平權宣導，於8日在土城區公所進行巡迴展，陸續會在三峽、樹林及板橋區公所辦理巡迴展。

新北市社會局副局長吳淑芳表示，新北自2021年起發起月經平權三部曲，包含消弭「月經貧窮」、促進「月經平權」及展現「月經時尚」，更結合好日子愛心大平台，由嬌聯及花王公司捐贈衛生棉，透過學校和性別友善廁所等放送。另外新北實物銀行、社福中心、偏區公共親子中心及75個場館服務台均可領取，讓新北成為最友善女性的城市。

社會局還培訓宣講員分享月經貧窮的故事，教大家認識生理用品的變革史。宣講員玉娟說明，小時候因家裡貧窮、孩子又生得多，沒有錢買衛生棉，只能在衛生棉上墊著衛生紙抽換使用。另一位宣講員大燕則分享，國中時前座的女同學，下課總是神秘兮兮的到廁所清洗衛生布巾，現在回想才明白是因為經濟困難無法購買衛生棉。

有位高齡70多歲的阿嬤說，以前哪有什麼衛生棉，用「中美合作」的麵粉袋剪成長條狀墊在內褲上就很好了。另一位阿嬤提到，第一次月經來時，母親特製了1條用腳踏車內胎做成的月經帶，讓她可以搭配衛生紙使用。這些難以啟齒的經驗，在現代社會實在難以想像，社會局希望透過生理用品演進史，讓人看見以前女性面對月經的困境。