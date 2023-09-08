世界盃男籃賽另一場準決賽8日晚間開打，德國展現強大火力，包含歐布斯特、法蘭茲華格納與泰斯3人得分都破20，最後以113比111險退美國，德國隊史首次闖進世界盃冠軍賽，將於10日跟塞爾維亞爭搶冠軍，吞下本屆世界盃第2敗的美國，只能跟加拿大爭搶季軍，美洲球隊全都無緣闖進冠軍賽。

德國開賽雖靠法蘭茲華格納、歐布斯特兩人火力，一度取得10分領先，不過美國也靠替補戰力追上，甚至來到次節，布瑞吉斯與里夫斯攜手幫助美國取得超前，打完上半場，美國60比59領先，布瑞吉斯與愛德華茲半場各拿15分，里夫斯10分。

不過美國第三節碰上亂流，不僅失誤連連，外線準度也找不到，讓德國不僅超前，更在末節開始沒多久領先到12分，讓擔任世界盃親善大使的「甜瓜」安森尼都看到搖頭，幸好打到最後3分多鐘，愛德華茲得分開始爆發，幫助美國追到103比106。

里夫斯最後1分35秒兩罰俱中，雙方僅差1分，可是歐布斯特馬上投進關鍵三分球，薛洛德更在最後40秒中距離命中，德國領先6分，里夫斯雖接著灌進兩分，愛德華茲卻在最後27.6秒傳球失誤，儘管里夫斯最後0.5秒補進兩分，可惜時間已經不夠了，美國飲恨落敗。

歐布斯特最後攻下德國最高24分，法蘭茲華格納22分，泰斯21分，薛洛德17分、9助攻，德國全場命中率高達5成77，含三分命中率4成33，自然能把美國轟垮；美國以愛德華茲23分，但他讀秒階段的失誤幾乎宣告美國落敗，里夫斯也有21分，布瑞吉斯17分。