知名運動飲料「寶礦力水得」深受許多人喜愛，17年來也從未漲價過，但生產商台灣金車大塚8日宣布，由於原物料與物流成本不斷上漲，今年11月起將調漲價格，幅度落在11%至25%。

金車大塚公告表示，雖然距上次調整已達17年，但當前整體經濟環境，原料、物料、物流等營運成本持續上漲，評估後將從11月1日調整價格。

其中最便宜的345mL，將從20元調整為25元。580mL、900mL以及1460mL，也分別從25元、35元、45元調漲為29元、39元以及50元，各容量都上漲4至5元。