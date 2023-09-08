大直基泰建設建案7日晚間發生工安事件，不僅工地已經塌陷，就連隔壁棟40年民宅也直接陷落，導致居民無家可歸。8日有市議員爆料，基泰建設向住戶發放慰問金時提出「合作興建意向書」，引發爭議。基泰建設8日晚間也發布重訊，強調會負起相關責任，先以意向書收集受災戶意願，協議內容絕對公開透明，可攤在陽光下受政府及外界檢視，絕不會以簽署意向書為由規避賠償責任。

針對外界質疑向受災戶發放合作興建意向書一事，基泰建設8日晚間發布重訊，「本公司承諾會負起相關責任，盡全力協助受災乎重建家園。故在慰問受災戶時，有居民主動提出合建之意願時，會先以意向書方式收集意願。若受災戶同意，協議內容絕對公開透明，可攤在陽光下，受政府和外界檢視。」

基泰建設也強調，「意向書與相關賠償責任係屬二事，本公司絕對不會以受災居民已簽署意向書為由，規避相關賠償責任」。

台北市議員林珍羽8日下午指出，基泰建設在向住戶發放慰問金的同時，還向受災住戶提出「合作興建意向書」。意指民眾若簽署該意向書，就必須指定由基泰建設進行重建，其中條件包含舊建物「一坪換一坪」，並獲得地下室平面車位一格，而若與市府協商後，「容積獎勵」高於一坪換一坪，則以市府核定為準。意向書中更明述，只要與基泰簽訂後，住戶就不能像任何第三人簽訂意向書或合約書，但卻又標明「意向書不具合約效力，僅表示合建條件與合建意願。」

民眾黨台北市議員林珍羽表示，基泰建設在向受災戶致贈慰問金時，還向住戶提出「合作興建意向書」的簽署。（林珍羽辦公室提供／丁上程台北傳真）