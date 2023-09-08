據加拿大媒體報導，前來亞太地區與美國、日本舉行聯合軍事演習的加拿大海軍護衞艦渥太華號（HMCS Ottawa），在演習結束離開日本橫須賀基地後的一周內，至少3次遇上中國海軍艦艇接近與跟蹤，雙方距離一度只有約1公里。加方人員指控，中方以雷射照射他們，並放出無人機跟蹤加拿大軍艦。

據《東網》報導，中加艦艇最嚴重的遭遇發生在加拿大與美日聯合演習期間，一艘全副武裝的中國海軍052D型驅逐艦6日在東海緊隨加拿大軍艦並多次喊話，加方隨即拍下對方照片，並與盟友分享。在與052D型驅逐艦相遇前一天，中方另有一艘927型海洋水聲監視船駛過加方軍艦，該艦除了具有偵測遠方潛艇的能力外，亦可能有設備收集附近船隻的信號。

報導表示，加方一名水兵聲稱遭到中方一艘小型艦艇用雷射照射，有可能導致其眼部永久受損，他表示完全不明白中方為何這樣做。該艦艇放出一架無人機飛向渥太華號，但保持一定距離。此外，共軍被指出動054A型護衞艦在視距外跟蹤參與聯合演習的加拿大與美日艦艇，也有中方戰機高速飛向渥太華號，但在距離32公里處轉向離開。

中國與加拿大關係近幾年來因孟晚舟事件而嚴重惡化，加國總理杜魯道近日訪問新加坡時接受美媒訪問表示，他於2015年上台時曾希望與中國達成自由貿易協定，但兩國關係在2018年因加拿大協助美國拘捕過境的華為財務長孟晚舟而變得敵對，中方拘留在華加拿大公民斯派佛和康明凱反擊，並禁止部分加拿大食品進口。杜魯道承認，中加兩國關係近年具有挑戰性，中方以政治理由扣押加拿大公民令中加關係變差，但中國是世界最重要的經濟體之一，沒有人能忽略。

杜魯道認為，中加關係目前可能算穩定，沒有惡化，同時亦沒有空間改善。他指，加拿大曾希望斯派佛和康明凱獲釋後，中加關係會變好，但不似預期。