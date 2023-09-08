蟑螂雖然是地球上最古老的昆蟲之一，但其不討喜的長相讓許多人都無法接受，有時家中出現壁虎、蜘蛛等會吃蟑螂的生物，甚至還會因此被民眾給放過。有網友昨（7）日凌晨分享家中壁虎叼著蟑螂的照片，大讚壁虎超級敬業，讓其他人狂讚說要幫壁虎加雞腿。

一名網友昨日凌晨在臉書「爆廢1公社」貼出一張照片，只見角落邊有一隻壁虎現身，且嘴上竟還叼著蟑螂，讓該網友開心的和大家分享「我家敬業的壁虎」。

該照片瞬間吸引上萬人點讚，其他網友紛紛狂喊「今晚加雞腿」、「養壁虎就是要養這種的」、「我也看過我家的壁虎吃蟑螂」、「開放這種壁虎移民到我家」、「别人家的壁虎總是不會讓我失望」、「這要好好供養著」、「這隻壁虎官階加三級，以後見到要敬禮」。

不過也有人說「我選蟑螂，壁虎我不行」、「我比較想知道怎麼讓壁虎全消失，網路查到的方法都沒用⋯⋯這樣我很崩潰」、「喜歡壁虎的，不覺得到處有壁虎屎很討厭嗎？」