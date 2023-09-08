民進黨政府推能源轉型，希望建立2025年非核家園。前資深民進黨員、「挺韓五虎將」之一的「強強滾」在中天《廟口開講》表示，台灣的土地全部種電，這樣很夭壽；像嘉義、雲林、台南、屏東、高雄的整個海岸線、田園都種電，但種出來的電還是不夠。

強強滾8日在中天《廟口開講》節目中表示，民進黨保證台灣的電足夠，不用煩惱，還說台灣要非核家園，不能有核電廠。

強強滾接著指出，他在高雄時常在停電，政府都怪罪給貓、鳥、老鼠、蟑螂等動物。但他認為，停電時，政府要告訴人民是真的不夠電；而當政府開始要使用風電時，全台灣人都不知道風電到底要花費多少錢；電再不夠，再來燒煤炭，台灣人也不知道煤炭一年燃燒多少？花費多少？台灣沒半個人知道；再來又要使用天然氣，台灣的好山好水都被破壞了。

強強滾點出，過去民進黨說「番薯不怕落土爛，只求枝葉代代傳」。如今台灣的土地全部種電，這樣很夭壽，像嘉義、雲林、台南、屏東、高雄的整個海岸線、田園都種電，種出來的電還是不夠，而光電種出來的電賣給台電，然後台電虧本再賣給老百姓，台電當然要虧本，政府再拿錢補助台電。