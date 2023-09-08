天王周杰倫近期在大陸舉行「2023嘉年華世界巡迴演唱會」，先前天津站開賣才因近13萬票不到1分鐘售罄，一票難求的狀況還出現網上黃牛猖獗，讓歌迷崩潰；怎料，周杰倫今（8日）晚間天津演唱會上，驚傳他被困在旋轉鐵球內長達20多分鐘，腳疑似受傷舞蹈動作都取消，讓粉絲心疼不已。

最近周杰倫巡迴演唱會到了大陸天津，昨（7）日才因為許多歌迷看完他的演唱會，離場返家造成大塞車，民眾困在車潮中還揮起螢光棒，引起熱議；沒想到周杰倫今晚演唱會開場就發生事故，微博上瘋傳現場畫面，他被困在旋轉鐵球道具裡長達20多分鐘，但現場大螢幕只有寫，「請大家稍帶片刻，我們馬上重新開始」。

過了一段時間，周杰倫出現舞台上表演，他也坦承，「我前面的心跳非常快，有時候快到自己無法控制，我就覺得，哇，前面這些狀況一定要好好彌補你們一下」；但現場歌迷透露，周杰倫疑似是腳受傷了，所有需要腳部發力的舞蹈動作都取消掉，周杰倫敬業表現讓粉絲看了很不捨。

微博上竟有部分網友吐槽周杰倫演唱會表現不好，但立刻遭廣大歌迷出征，紛紛跳出來替周杰倫說話，「幽閉恐懼+恐高+僵直性脊椎炎，又被困在大球20分鐘，腳也受傷，說話善良點吧」、「主辦方問題很大，不要檢討受害者」、「沒看到周杰倫還在安慰歌迷嗎？評評理吧」。