鼓勵民眾站出來捐血，主辦方祭出「捐血抽鑽戒」活動，幸運兒有機會抽中閃亮的鑽戒。(雲聯網社提供)

近期颱風頻頻擾台，影響民眾出門捐血的意願，全台血液庫量拉警報，根據血液基金會8月底統計，目前全台血液庫存量平均只夠用5.7天，包含台北、高雄、台中，血液庫存量都偏低。扶輪3523第一分區暨政愛社將於9月16日舉行一場捐血活動，為了鼓勵民眾站出來挽袖捐血，主辦方準備了多款小禮物回饋捐血者，更祭出「捐血抽鑽戒」活動，幸運兒有機會抽中閃亮的鑽戒。

在扶輪社區於2023至2024年度所訂的主題「分享愛 愛分享」的引領下，扶輪社區將捐血活動提升到更具意義的社區參與活動。這次的捐血活動將於9月16日在台北市信義區松壽路16號舉行，捐血時間從早上11點至下午6點。主辦方表示：「這不僅是一個捐血的機會，更是將愛傳遞給需要的人的時刻。這次捐血抽鑽戒活動不僅是對生命的無私奉獻，更將捐血者的愛化作閃亮的鑽石，在每位需要幫助的人心中點燃希望。」

為了鼓勵民眾暖捐熱血，主辦方準備了瓶裝水、濾掛咖啡等禮物，作為對參與者的感謝，捐血者將有機會參加「捐血抽鑽戒」活動，被抽中的幸運兒可獲贈璀璨鑽戒1枚，該鑽戒象徵生命的珍視和承諾，符合捐血助人的精神。