美聯社報導，美國總統拜登想藉參加在印度召開的20國集團（G20）峰會場合，以及他接下來拜訪越南的行程，來向世界說明，美國與其志同道合盟邦是優於中國的經濟和安全夥伴。

白宮官員透露，7日晚間從美國啟程前往印度首都新德里的拜登（Joe Biden），將利用年度G20峰會機會來強調美國針對開發中與中等收入國家提出的一項方案，要讓世界銀行（World Bank）與國際貨幣基金（IMF）的放款能力增加約2000億美元（約新台幣6兆4200億元）。

這是針對中國「一帶一路」大規模基礎建設倡議所嘗試提出的替代選項，規模雖不及一帶一路，但依舊龐大。美國視一帶一路為中國帶頭進行區域發展與軍事擴張的「特洛伊木馬」。中國國家主席習近平將缺席本屆G20峰會，由國務院總理李強代為出席。

峰會結束後，拜登將轉往越南首都河內與越南國家主席阮富仲會面，屆時預料將宣布加強雙邊經濟合作的計畫。越南雖與中國有密切貿易關係，但兩國間也存在南海主權爭議等意見分歧。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）的全球中國中心（Global China Hub）副主任柯特（Colleen Cottle）表示：「我認為習近平若真的缺席今年的G20峰會，會是中國真正錯失一個大好機會。」

她還說：「我認為這提供拜登政府再一次機會採取進攻態勢，來加緊...向南方國家（Global South）展現美方提議的價值為何。」

一名知情官員透露，在新德里G20峰會期間，美國、印度、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國的領袖也將努力為一份重大聯合基建協議定案。

要求身分保密的官員表示，這項計畫將協助以一個鐵路網串聯波斯灣與阿拉伯國家，還將把印度與波灣地區港口出發的海上航線串聯。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）則表示，若能擴大世銀與國際貨幣基金的放款能力，將提供相對於中國的「可靠替代選項」。

拜登已向美國國會請求增額預算，為上述兩機構合計提供33億美元（約新台幣1056億元）資金。拜登政府表示，這筆經費將協助擴大提供給中等收入與貧窮國家的放款，其中單單美國將供應近500億美元，世界提供融資合計最高將達2000億美元。

蘇利文說：「我們相信，應該要讓中低收入國家能有高標準且不具脅迫性的借貸選項。」（譯者：張正芊）1120908