由國際籃球總會（FIBA）所主辦的U16亞洲男籃錦標賽將在9月17日至24日在卡達杜哈登場，日前傳出因東亞籃球協會（EABA）主席姚明和秘書長胡淑芬片面修改規則，導致台灣無緣參加由FIBA主辦的U16亞洲男籃錦標賽。但近日有知情人士爆料指，今年2月東亞籃球協會已邀請我國參加「東亞籃技術會議」，最終我籃協卻回覆「不參加」，導致賽事及參賽方式排定後，籃協沒有抗議的機會。

消息曝光掀起網友熱議，還有眼尖者發現，籃協理事長竟然是彰化縣議長謝典林，驚呼「今天我才知道我們國家的籃協理事長是他」，引發討論。

根據《NOWnews》報導指，接獲知情人士爆料，在今年2月之前東亞籃球協會就已經發出正式邀請函，通知我國籃協參加2月25日在香港舉辦的「東亞籃技術會議」，結果籃協收到該份公文後，並沒有回覆；東亞籃協祕書長、也是澳門籃協秘書長胡淑芬曾再次透過電子郵件確認，最終得到籃協「不參加」的回覆。知情人士說，此舉導致賽事及參賽方式排定後，籃協連抗議的機會都沒有，而中華籃協秘書長李雲翔則強調，該場東亞籃會議其實無關U16參賽資格的討論。

但值得令人注意的是，身為籃協理事長的謝典林6日卻在臉書上直呼「姚明，出來單挑一下呀～」，而許多網友看完後紛紛留言表示「籃協就黑人那一整群藍軍幫」、「籃協若是藍的就沒事了」、「國民黨的籃球」、「今天我才知道我們國家的籃協理事長是他」，不過也有網友直言「謝典林原本是KMT的，現在無黨」、「體育協會一直如此，不過也不用只批藍啦」。