中國大陸禁止中央政府機關官員不得在工作中使用蘋果iPhone手機，更不能帶進辦公室。對此，前立委郭正亮表示，細思極恐，中國大陸政府的概念到底有多大？若是把大陸國有事業、國有銀行等所有單位員工都加一加，有3500萬人，而這件事還會有外溢效應。

郭正亮8日在中天《鄭亦真辣晚報》節目中表示，華為再推出一款新折疊機Mate X5，意味著華為不缺晶片，不然它何必這樣做。就行銷的角度，Mate 60 Pro才剛發表，接下來官網又拋出兩個新型的手機，擺明要做死iPhone 15，蘋果市占率就不要奢想了，所以這兩天蘋果股價跌6％。

郭正亮表示，中國大陸政府的官員不能用iPhone，越想越細思極恐，中國大陸政府的概念到底有多大？事實上，美國政府早就禁止使用華為，中國大陸政府的概念，他算了一下，如果是公務機關，整個員工加起來，將近700萬人。主持人鄭亦真不禁喊「哇」。

郭正亮接著指出，若國營事業、國有銀行等所有單位都加一加，3500萬人。前立委蔡正元跳出來表示，還好他沒下令說，中共黨員不能用iPhone，9000萬人。郭正亮調，這還會有外溢效應。