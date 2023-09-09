20國集團（G20）峰會即將在週末登場，聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天警告，隨著國家間的分歧擴大，世界正面臨衝突風險。
法新社報導，古特瑞斯在印度新德里向媒體記者表示：「如果我們確實是個全球大家庭，那我們如今更像個功能失衡的家庭。」
古特瑞斯還指出：「分歧在加劇、緊張關係在激化、信任在削弱，這些因素引起分裂的恐懼，最終導致對抗。」
G20目前由19個國家以及歐盟組成。成員國占全球的國內生產毛額（GDP）大約85%，人口總數約占全球的2/3。
20國集團（G20）峰會即將在週末登場，聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天警告，隨著國家間的分歧擴大，世界正面臨衝突風險。
法新社報導，古特瑞斯在印度新德里向媒體記者表示：「如果我們確實是個全球大家庭，那我們如今更像個功能失衡的家庭。」
古特瑞斯還指出：「分歧在加劇、緊張關係在激化、信任在削弱，這些因素引起分裂的恐懼，最終導致對抗。」
G20目前由19個國家以及歐盟組成。成員國占全球的國內生產毛額（GDP）大約85%，人口總數約占全球的2/3。
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