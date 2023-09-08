被籃球迷稱為「女姚明」的16歲山東籃球選手張子宇近期在大陸U16賽事中大放異彩，場上對手只能望其228公分巨人般的身高而興嘆。大陸籃球界的評論認為，16歲女子選手擁有比姚明更好的天賦，將是未來大陸女籃的中鋒第一人選。

綜合陸媒報導，近日16歲的山東女籃隊員張子宇參加了U16級比賽，驚人的身高達到了2米28，超過了姚明。據拍攝者陳老師透露，張子宇在全世界女籃中也是罕見的身高。這場比賽是第一屆學生青年運動會U16女子組預賽，張子宇的表現令人難以置信，一位身高如此高的球員同時擁有出色的運動能力實在難得。網友紛紛表示，她的天賦如此驚人，未來前途無量。

據了解，張子宇14歲時身高便達到226公分，與姚明同高，經過兩年時間，張子宇已經長到228公分，光憑身高優勢已經可以主宰同級賽事，是未來大陸女籃中鋒第一人選，被大陸球界寄與厚望。目前身高雖已超越姚明，但她曾進行過骨齡測試，預測未來能長到232公分，正因為如此，張子宇被認為未來肯定是大陸女籃的重要核心，甚至可以前往WNBA闖出一番天地。

張子宇2007年5月生，小學畢業後便加入籃球名校清華附中，她在2019年參加籃球訓練營體測時，赤腳高度便達到217公分，半年時間更長到226公分，正式追上姚明。她的特異體型與基因離不開關係，她父親身高有213公分，母親則是前大陸女籃國手于瑛，身高也有198公分。憑藉身材優勢，張子宇在2022年時，曾經在一場比賽中拿下62分13個籃板，此外，在山東省運會女籃決賽中，濟南對全隊也得90分，她個人獨拿68分。