釣魚系美女YouTuber采蓁因甜美臉蛋和魔鬼身材，辣照被分享到《批踢踢實業坊》表特板後，神似女星王心凌的關係有了「兇版王心凌」稱號，意外讓她成功圈粉無數。采珍最近在社群和YouTuber分享到墾丁釣魚的影片，穿了開大洞的性感泳裝，還在海邊跳舞讓傲人上圍全被看光。

采蓁雖然長相神似王心凌，但尺度卻一點都不像，經常透過社群展現自身優勢，不吝嗇分享好身材；最近采蓁在社群宣傳YouTube個人頻道的新影片，介紹墾丁部只能玩水，也可以釣魚，在近海就有高級魚跟紀錄魚等。

不過，粉絲目光全被穿著性感泳裝的采蓁吸引，她穿了一套腰間開大洞的白色泳裝，超有料上圍、小蠻腰和一雙細長美腿全被看光，讓人完全忘記釣魚這回事；而采蓁還有曬出穿泳裝在海邊跳舞的影片，露出腹部結實線條和螞蟻腰，巨大車頭燈根本藏不住，粉絲看了快噴鼻血。

其實采蓁在表特板爆紅之前，是一名美食、旅遊主題的YouTuber，不單單有吸引人的美貌，她愛釣魚還會到各地海域挑戰，讓她在釣魚圈早就小有名氣。