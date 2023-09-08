五月天近來在大陸展開巡迴演唱會，今（8日）晚到西安開唱，不過網上卻流出主唱阿信邊吸純氧邊開唱的畫面，據現場歌迷指出阿信因為嚴重感冒，才會帶病演出，讓不少粉絲看了都相當心疼，認為他們也太拚了。

有網友在今晚西安演唱會上拍到，阿信帶著氧氣裝置上台，鼻子插著管子，一臉憔悴疲憊模樣，邊吸氧邊開演唱會，讓網友看了都相當心疼，更衝上微博熱搜，「辛苦了，還是希望你可以先照顧好自己」、「好好休息一下吧」、「注意身體啊，還要聽你唱到80歲呢 」。

而有歌迷指出，阿信因為重感冒，加上連續9天熬夜錄跨年演唱會用的影片，還要巡迴演唱，身體無法負擔，因此才邊吸氧邊唱歌，而目前相信音樂還未做出回應。

其實，今晚周杰倫在天津開唱，也驚傳受傷，才開場就設備故障，他也因被困在大型旋轉球內20多分鐘，還傳出悶到嘔吐，腳也因此受傷，因此需要腳部發力的舞蹈動作都取消，但他仍繼續演出，還表示要多唱幾首歌來彌補歌迷，讓網友都直呼「請主辦方保障每一個藝人的安全」。