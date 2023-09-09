基泰建設在台北市大直的一處建案，施工時造成鄰近民宅嚴重傾斜，導致民宅在7日晚間下陷，下陷瞬間驚悚的影片引起各界瘋傳、討論。基泰不只大直這建案出包，有北市吳興街住戶向《中時新聞網》獨家還原2014年狀況，除指出基泰時常在夜間施工外，更說當時建案在施作時，附近房子全都在搖，幾乎以為天天都有地震。作家謝知橋8日在臉書回憶指出，「同一個建商，在九年前已經有工安疑慮，當年站出來為民眾發聲、質詢市府的議員，叫做許淑華」，引起熱議。

在吳興街居住超過30年的住戶回憶，當時基泰建設常常在夜間施工，且在進行地底相關工程時，附近鄰居都能感受到明顯的搖晃，剛開始還以為有地震，最後才發現跟基泰建設的施工有關。

該住戶指出，當時在許淑華的協助下召開記者會抗議，有建商方人員稱附近建物本就有傾斜，施工只是造成傾斜幅度多了一點，仍與危樓程度相差許多，但他以自身居住的公寓解釋，原本傾斜的方向與基泰建設施工後的傾斜方向其實不同邊；該住戶形容，本來往左歪10度，施工後變成往右歪15度，一來一往其實是差了25度，並不是單純的10變15。

謝知橋8日也在臉書上表示，「同一個建商，在九年前已經有工安疑慮，當年站出來為民眾發聲、質詢市府的議員，叫做許淑華」，謝知橋強調，「當時針對居民房屋損毀，基泰建設原本只打算幫居民做房屋傾斜鑑定，後來在議員許淑華出面後，建商才願意協助居民進行房屋修繕。許淑華在2020年立委選舉落選，對手是費鴻泰；2024年許淑華仍繼續努力，對手是徐巧芯」。

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​網紅四叉貓（劉宇）8日也在臉書發文，分享了許淑華2014年8月28日質詢時任台北市長郝龍斌有關「基泰建設」的片段，並直言「這才是真正關心民眾的民意代表」。臉書粉專《Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司》也點出，「7日大直一棟樓被直接降一樓的新聞鬧很大，其實也不是第一次了，2014年郝龍斌還是市長的時候許淑華就有質詢過了。現在基泰還是繼續幫台北強制都更，真的不簡單」。