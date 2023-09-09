美國流行音樂天后小甜甜布蘭妮（Britney Spears）日前與小12歲的老公山姆阿斯加利（Sam Asghari）離婚恢單，而她看似未受到此事影響，屢屢在社群上曬出大尺度辣照與粉絲，然而此番做法卻使她「準備進軍成人情色平台OnlyFans」傳聞產生。對此，有知情人士曝光真相了。

雖然小甜甜布蘭妮過往也有幾次在社群上曬出大尺度畫面的紀錄，但她自從與山姆阿斯加利離婚後，便逐漸「放飛自我」，提高更新養眼辣照的頻率。而據外媒《TMZ》報導，由於她此前曬出一則身穿布料極少的比基尼，嗨跳鋼管舞的短片，使她「意圖加入有著成人版IG別稱的OnlyFans，打算以此賺取生活費」的傳聞產生，並持續延燒。

對此，據報導，有知情人士稱：「儘管小甜甜布蘭妮知道有粉絲們希望她加入，但她不想與OnlyFans扯上關係。」指出雖然已有OnlyFans的工作人員在6個月前已聯繫她洽談合作事宜，但她已拒絕對方，「粉絲們只能欣賞在IG上的小甜甜布蘭妮。」

此外，知情人士對小甜甜布蘭妮的鋼管舞影片作出解釋：「她只是用那個物品，來進行有氧運動及鍛鍊核心，而非用作真正的鋼管脫衣舞。」事實上，小甜甜布蘭妮部分「大尺度畫面」包括鋼管舞、半裸騎馬等，在PO出不久皆被刪除，僅在社群上有網友翻攝的畫面流傳。