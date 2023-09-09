香港影帝周潤發以《賭神》一角奠定演藝圈地位，勇闖好萊塢發展，演藝事業攀至巔峰，不過他卻從未與同樣身為國際巨星的成龍合作，更曾撂下重話表示「一輩子都不可能」讓外界懷疑兩人之間有嫌隙，不過劉德華受訪時曾一語道破兩人不合作的理由，解開大眾的疑惑。

周潤發今年再度推出新作《別叫我賭神》，而成龍也主演全新動作喜劇《龍馬精神》，兩部作品都在推出後造成話題，但有網友發現這兩位巨星似乎從未合作過；據港媒報導，成龍其實一直想與周潤發合作演電視劇或電影，但是周潤發總是婉言拒絕。

周潤發與成龍拍戲風格明顯不同。（圖／中時資料照）

然而，在某次受訪時，劉德華曾說出原因表示他們：「不是一類人」這才讓大家恍然大悟，回顧周潤發所演出的作品，多數都是以刻畫人物故事為主，且周潤發也擅長詮釋缺少家庭溫暖，或在困苦條件下重江湖義氣的人物。

至於成龍1971年是武師身份進入電影圈，不論是自導自演的《師弟出馬》，還是曾獲得港電影金像獎最佳影片獎的《警察故事》都是以功夫喜劇的動作風格為主，與周潤發的戲路完全不同方向，加上兩位都是國際級巨星，在劇中誰是紅花、綠葉，確實不易拿捏。