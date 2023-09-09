大陸娛樂圈人才輩出，許多一線明星片酬動輒好幾億台幣，而官方因擔憂帶壞社會風氣，於是從6年前規定限薪令，其中包括演員總片酬不能超過製作總成本的40%，主要演員不超過總片酬70%，其他演員不低於總片酬30%，若超出以上規定，必須向所屬協會説明，幾位在天價片酬俱樂部的明星，如章子怡、周迅、楊冪、楊洋、胡歌都人人自危，孫儷甚至自砍酬勞接戲。

最近楊冪才參加中廣聯合座談會，她表示作為演員要自覺抵制天價片酬、陰陽合同、偷逃稅，「堂堂正正做人，清清白白做事。」其實童星出身的她從電視劇《仙劍奇俠傳3》、《宮鎖心玉》演到《三生三世十里桃花》，奠定「流量女王地位」，平均一集可以拿到241萬元酬勞，拍一部戲就能賺進1.4億元台幣，可推測在限薪令發布前，她可能拿到更多酬勞。曾在她旗下的迪麗熱巴靠《烈火如歌》、《你是我的榮耀》累積身價，如今片酬也上看1億元。此外，Angelababy（楊穎）深受許多粉絲喜愛，一部60幾集連續劇粗估有3.5億元酬勞入袋。

而影后周迅過往以拍攝電影為主，近年轉戰小螢幕，第一部電視劇是2018年的清宮大戲《如懿傳》，據傳總片酬高達4億元，不過本人曾公開否認，澄清一集拿262萬元，扣稅後沒有那麼多。其他擁有破億元片酬的還有趙麗穎、井柏然、胡歌、楊洋、鹿晗及爆發逃稅風波前的范冰冰、嫖娼被抓前的李易峰。

最令人驚訝的的是，孫儷演出經典宮鬥劇《後宮甄嬛傳》時其實已經出道10年，當時只拿普通女演員的薪水，作品爆紅後片酬也跟著漲價，後來的《那年花開月正圓》、《羋月傳》傳出一集賺351萬元，一部劇收入該達2.6億元，曾讓製作單位望之卻步，直到2017年官方實施限酬令，無形打壓娛樂圈，孫儷便主動把片酬降至7千萬元，接演都會時裝劇《安家》。