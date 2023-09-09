演員常為戲超齡或改變體型演出，43歲新疆美女董璇曾在陸綜《了不起藝能》提到，已沒有信心再挑戰演少女「我自己都不相信了，就更別提觀眾（要）去相信了」，結果她在古裝劇《七時吉祥》直接演婆婆，引發網友討論，不過董璇私底下其實保養有術，她日前就解放白嫩肌膚和前凸後翹的好身材，放送深V泳裝照。

董璇近期在螢光幕上相當活躍，在戲劇和綜藝節目都常看到她的身影，董璇2021年在陸綜《了不起藝能》提到，她已沒有信心再挑戰演少女「我自己都不相信了，就更別提觀眾（要）去相信了」，表示演員要認清自己、什麼年齡就要演什麼樣的角色，不過董璇也提到，她能演媽媽、上司的角色，年輕演員可能就演不了，「一個是（年輕演員）人生經歷太少，還有他們（年輕演員）演戲的經歷太少」。

董璇在古裝劇《七時吉祥》演婆婆。（圖／七時吉祥官微微博）

結果董璇在新戲《七時吉祥》就直接演婆婆，引發網友討論，有人嘆她犧牲，也有人給予正面評價：「演婆婆怎了，挺好的呀，到了一定的年齡，該演什麼就演什麼」、「别的女明星四五十歲了，還演少女」、「演好適合自己年齡的角色，比那些老喜歡裝嫩的強多了」。 ​

其實，43歲董璇是美魔女代表，保養有術的她，沒有讓歲月在臉上留痕跡，還擁不科學的前凸後翹好身材，董璇日前就曬出渡假泳裝照，大尺度開深V、胸口挖洞，轉身還沒布，火辣S身材曲線全都露，完全看不出她已43歲。

董璇放送泳裝照。（圖／董璇微博）