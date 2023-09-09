國防部近日公布國軍明年新增軍事投資項目13項，其中軍醫局獲多項預算引發討論，包括採購移動式X光機、C型臂，以有效執行包括「大量傷病患產生時之治療處置」、「戰時各項急重傷」等軍事醫療任務，一般認為有助開設野戰醫院之用。前立委郭正亮7日在《亮劍台灣》節目直批，美國人可急了。

國家政策研究基金會副研究員揭仲3日表示，軍醫局相關採購確實讓外界嗅到增加戰時準備的意味。他認為，這些裝備確實可提升在醫院外、於野戰條件下處置傷病患甚至手術能量，減少傷病患後送的環節，也可作為當後方醫院因為電力供應出問題難以正常運作時的備援能量。

「美國人可急了！」郭正亮強調，美國人做事是非常綿密的、非常周密的，他一定會有各種計劃，然後就要求你一項一項落實，這是人家的優點。那他當然就會覺得你台灣哪裡缺、哪裡缺。「所以這是什麼？這就是準備要執行『處置大量傷病患』、『戰時的急重傷』嘛！」

郭正亮直言，這樣你還感受不到，戰爭的腳步在逼近嗎？「所以我說啊，賴清德你怎麼去否認？2024的總統大選，必然是戰爭與和平的選擇嘛！」國防部上禮拜到立法院作報告，就直接承認習近平在第三任期，就有可能執行統一台灣的計畫。從國防部嘴巴講出來，當然是武統的計畫！

「和統關他屁事，不是嗎？和統應該由行政院去講！」郭正亮指出，然後就看到國防部編了這個預算，是2024到2027軍醫局的擴大預算，開始成立野戰醫院「緊急處置大量傷病患的臨時裝置」，「這肯定就是你該做的SOP，每一項都要周到！」

對外界質疑，國防部日昨則說明指，軍醫局編列所屬醫院「基礎醫衛能量設備整備」軍投案，自113至116年度執行，總需求9.8億元，113年度預算編列2.57億元；並強調該案

係各軍醫院依據五年軍事投資所需，配合醫療裝備使用年限汰換更新，屬常態作業流程，與各國厚植軍醫基礎醫衞量能做法相同，籲請外界勿予渲染解讀。